La vita in pausa per curare un linfoma Poi il ritorno al triathlon e la laurea

Simone Trussardi, atleta e laureato, ha affrontato una sfida importante: la diagnosi di linfoma. Dopo il periodo di cura, è tornato a correre, ritrovando la passione per il triathlon e migliorando le proprie performance. Ora, come allenatore, aiuta gli altri a scoprire il loro potenziale, dimostrando che anche nei momenti difficili è possibile rinascere e riprendere il cammino con determinazione.

Per curare i linfomi sempre meno chemio e sempre più terapie biologiche - È l'obiettivo del progetto presentato quest'anno dalla Fondazione italiana linfomi (Fil), che coinvolgerà un

Nuove possibilità per la cura dei linfomi: così cambia in meglio la vita dei pazienti (che possono anche guarire) - Ne esistono decine di sottotipi diversi appartenenti a tre grandi macro-

