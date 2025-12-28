La vita in pausa per curare un linfoma Poi il ritorno al triathlon e la laurea

Simone Trussardi, atleta e laureato, ha affrontato una sfida importante: la diagnosi di linfoma. Dopo il periodo di cura, è tornato a correre, ritrovando la passione per il triathlon e migliorando le proprie performance. Ora, come allenatore, aiuta gli altri a scoprire il loro potenziale, dimostrando che anche nei momenti difficili è possibile rinascere e riprendere il cammino con determinazione.

LA STORIA. Simone Trussardi: «Corro più forte di prima». Da atleta ad allenatore: «Aiuto gli altri a scoprire il loro potenziale». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

