La villa abbandonata da decenni potrebbe diventare una casa per i senzatetto

Una villa disabitata da molti anni si trova a breve distanza dal centro storico di Monza, in un quartiere ben servito di servizi e negozi di vicinato. La struttura, ormai in stato di abbandono, rappresenta un’opportunità di recupero e riqualificazione, soprattutto in un’area strategica della città. La possibilità di trasformarla in un alloggio per i senzatetto potrebbe contribuire a risolvere problematiche sociali e valorizzare il patrimonio edilizio esistente.

qualche scatto dalla villa abbandonata. crediti fotografici: https://www.facebook.com/scattisenzatempo - facebook.com facebook

