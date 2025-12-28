Boccaloni, altro che non siamo boccaloni. Il web ci avrebbe dovuto aiutare a diventare persone migliori ma a quanto pare non è che sia andata proprio così: siamo diventati dei creduloni cui, per altro, bastano un paio di tette per sbarellare. Per quanto riguarda questo secondo aspetto, già ben prima del web avevamo una predisposizione a essere abbindolati dalla ghiandola mammaria ( Silvio Berlusconi non avrebbe creato un impero televisivo portando davanti allo schermo ragazze procaci più o meno vestite, a partire dalle ragazze fast food di Drive In ), per quanto riguarda invece l’essere boccaloni – il web sicuramente ha portato la situazione al livello seguente. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - La verità sulla foto dell’allenatore dello Zambia e della sensuale intervistatrice (spoiler: che non esiste)

Leggi anche: Uomini e donne spoiler Federico Mastrostefano scoperto in studio la verità della dama

Leggi anche: De Bruyne, incontro speciale: spoiler sulla sua prossima esultanza? (FOTO)

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

"Ci sono ancora 5-6 giorni prima dell'apertura del mercato. Per un allenatore è sempre difficile parlare di mercato perché se inizi a parlare sembra che manchi di rispetto verso i giocatori che ha a disposizione e ci tengo sempre a dirlo perché è la verità. Un all - facebook.com facebook

A tutto Daniele #DeRossi: l’allenatore del Genoa torna a parlare anche del suo esonero dalla #Roma e racconta le sue verità x.com