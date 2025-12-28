A Villafranca Padovana, il sindaco Luciano Salvò invita i cittadini a celebrare il Capodanno con responsabilità, sottolineando che il rispetto per chi vive nelle vicinanze è fondamentale. In un messaggio diretto, invita a evitare eccessi durante la notte di festa, affinché questa possa essere un momento di allegria condivisa senza mettere a rischio la tranquillità del paese.

A Villafranca Padovana il sindaco Luciano Salvò ci ha messo la faccia e in prima persona ha lanciato un appello alla sua gente affinché la notte di Capodanno sia un momento di festa, ma senza eccessi. A cominciare proprio dai "botti" che ogni anno su scala nazionale, oltre a provocare feriti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - «La vera festa non è lo scoppio più forte, ma il rispetto per chi ci vive accanto»

Leggi anche: Abodi: «America’s Cup opportunità enorme, ma serve rispetto per chi vive Bagnoli»

Leggi anche: “Tu non sei d’accordo, ma l’Inter è la più forte d’Italia”; “Non è che chi urla di più ha ragione”: lo scontro tra Del Piero e Bergomi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

23 Storie della Bibbia con significati più profondi (spiegate)

Nella Repubblica Dominicana la vera festa è la Vigilia: il cenone in famiglia, la musica, i balli, i racconti. Il giorno dopo si mangia ciò che è avanzato e si sta semplicemente insieme. Portare a tavola quei piatti alla Vigilia mi fa rivivere i Natali della mia infanzia. - facebook.com facebook