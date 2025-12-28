La UE è entrata in una pericolosa fase di follia politica
L'Unione Europea si trova in una fase critica, con segnali che indicano un allontanamento dalle soluzioni pacifiche e diplomatiche. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla stabilità e sul futuro del continente, richiedendo attenzione e analisi approfondite per comprendere le implicazioni di tali sviluppi politici.
''L'Europa ha essenzialmente detto addio alla possibilità di una risoluzione pacifica nel proprio continente.''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
