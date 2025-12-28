La tragedia del 14enne Paolo Mendico morto prima di tornare a scuola | tre inchieste in corso e l’accusa choc del Ministero

Il 14enne Paolo Mendico, studente dell’Istituto tecnico Pacinotti di Latina, è morto prima di tornare a scuola. La sua vicenda ha suscitato attenzione, con tre inchieste in corso e un’accusa choc del Ministero. La tragedia ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulle circostanze che hanno portato alla sua morte, ancora al centro di approfondimenti investigativi.

Paolo Mendico era uno studente di 14 anni dell’Istituto tecnico Pacinotti di Latina, per la precisione della sede distaccata dei Santi Cosma e Damiano. Poche ore prima del rientro a scuola, nella notte tra il 10 e l’11 settembre, il ragazzo si è tolto la vita. Sul suicidio di Paolo sono state aperte tre inchieste. La prima è di competenza della Procura della Repubblica di Cassino, la seconda della Procura per i Minorenni, la terza del Ministero dell’Istruzione e del Merito. In queste ore il quotidiano La Repubblica ha diffuso alcuni dettagli in merito all’indagine del Ministero, dalla quale è emerso che la scuola era a conoscenza di diverse criticità riguardanti il giovane. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - La tragedia del 14enne Paolo Mendico, morto prima di tornare a scuola: tre inchieste in corso e l’accusa choc del Ministero Leggi anche: I tre docenti sotto accusa dopo il suicidio di Paolo Mendico per bullismo. Gli ispettori del ministero a scuola: scattano le sanzioni disciplinari Leggi anche: Paolo Mendico veniva bullizzato, il ministero contro la scuola: «Pronte sanzioni disciplinari». Cosa non ha funzionato, le due inchieste Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La tragedia del 14enne Paolo Mendico, morto prima di tornare a scuola: tre inchieste in corso e l’accusa choc del Ministero - Paolo Mendico era uno studente di 14 anni dell’Istituto tecnico Pacinotti di Latina, per la precisione della sede distaccata. notizie.com

Paolo Mendico morto suicida, ispettori del Ministero dell'Istruzione puntano il dito contro la scuola - Ispettori del Ministero dell'Istruzione nella scuola frequentata da Paolo Mendico, il 14enne morto suicida lo scorso settembre: le criticità segnalate nella relazione ... virgilio.it

Suicidio di Paolo Mendico, gli ispettori ministeriali: “Si poteva e doveva fare di più, la scuola non ha attivato il protocollo antibullismo”. Avviati procedimenti ... - L’11 settembre, nel giorno della ripresa delle lezioni, si è tolto la vita nella sua abitazione a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. orizzontescuola.it

Tragedia in Francia: auto guidata da un 14enne esce di strada e finisce in una piscina. Tre i morti. Il ragazzino avrebbe assunto delle pastiglie di protossido di azoto. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.