La svolta di Russi | Nel 2026 bollette salate per chi produrrà più indifferenziata
Raccolta dei rifiuti: dal primo gennaio anche a Russi scatta la Tcp, acronimo di Tariffa corrispettiva puntuale. La tassa dei rifiuti non si chiamerà più Tari, bensì Tcp. Non cambiano le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, ma le modalità di calcolo dell’importo con cui si paga il servizio Hera. Da gennaio infatti il calcolo della tariffa sarà determinato dal numero dei componenti la famiglia o dal tipo di attività svolta nel caso delle aziende, dalla metratura dell’immobile come avveniva con la Tari, ma ed è questa la novità, anche dalla quantità dei rifiuti indifferenziati conferiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
