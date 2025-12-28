La suggestione del presepe Che fascino l’animazione meccanica
Si estende su una superficie di oltre 70mila metri quadrati, registrando ogni anno una media di oltre 5mila visitatori, provenienti non solo dalla nostra provincia, ma un po’ da tutta la regione e non solo. L’allestimento è composto da oltre 40 gruppi di figure mobili che riproducono fedelmente scene di vita quotidiana, antichi mestieri e momenti biblici. Il tutto armonizzato da un complesso sistema di ingranaggi meccanici e suggestivi effetti scenografici. Stiamo parlando del tradizionale presepe animato meccanicamente, visitabile, con ingresso ad offerta libera, fino a domenica 11 gennaio (compresa) nei locali delle ex scuole elementari della frazione bagnacavallese di Villa Prati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
