La strategia di Trump | Deve chiudere la guerra In Africa contiene la Cina
Roma, 28 dicembre 2025 – Un presidente che ha bisogno di un risultato significativo in politica estera e che sembra votato al disimpegno in alcuni quadranti, ma non quando si parla di competizione con la Cina. Gianluca Pastori, docente di Storia delle relazioni politiche tra il Nord America e l’Europa all’Università Cattolica e curatore, insieme con Cristina Bon, del volume La politica estera americana nel mondo multipolare (Biblion, 2025), spiega perché, se da una parte Trump ha fretta di chiudere alcune situazioni, dall’altra vuole fare sentire la sua presenza in determinati frangenti. Professor Pastori, oggi a Mar-a-Lago è previsto un incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Cremlino: “Putin ha fatto gli auguri di Natale a Trump. Zelensky inadeguato per chiudere la guerra”
Leggi anche: Trump-Putin, esplode la guerra del petrolio: la Cina sospende gli acquisti di greggio russo
La strategia di Trump: “Deve chiudere la guerra. In Africa contiene la Cina”; Strategia o demagogia? – Cos’è davvero la National Security Strategy; Trump punta a chiudere la guerra in Ucraina per il Venezuela.
La strategia di Trump: “Deve chiudere la guerra. In Africa contiene la Cina” - “L’Ucraina può solo minimizzare i danni, con Putin c’è poco da fidarsi” ... quotidiano.net
L’Europa vassalla degli Usa ora non sa cosa fare: la tragedia non è il disprezzo di Trump, ma l’incapacità d’azione - L'Europa è disorientata di fronte al cambio di strategia Usa con Trump: continuare ad essere vassalli o trovare autonomia? ilfattoquotidiano.it
Nuova strategia Trump, priorità America Latina e migranti - L'amministrazione del presidente Donald Trump, in una nuova strategia attesa da tempo, ha affermato che gli Stati Uniti abbandoneranno il loro ruolo globale per ... ansa.it
Il 2025 per Donald Trump è stato l’anno delle scelte: dazi tornati centrali, politica industriale più muscolare, rapporti transatlantici messi sotto pressione e una strategia estera sempre più transazionale hanno segnato i primi dodici mesi della presidenza di - facebook.com facebook
Documento di strategia per la sicurezza nazionale redatto dall'amministrazione Trump: prevale il dissenso degli italiani sulla maggior parte dei punti. Tuttavia, il 45% concorda sul fatto che le migrazioni cambieranno in modo fondamentale l'identità europea x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.