Pesaro, 28 dicembre 2025 – Mancavano solo cinque giorni a Natale quando il titolare della Conad del Porto, indaffarato come si può ben immaginare in un supermercato nell’ultimo sabato prima della festività più attesa dell’anno, si è visto comparire davanti un uomo che voleva dirgli qualcosa di importante, e anche inaspettato: “Non lo avevo mai visto prima, avrà avuto una cinquantina d’anni – racconta ancora stupefatto Lejdi Mansaku –. Lì per lì non ho neanche capito bene cosa volesse. Poi si è spiegato meglio: il suo desiderio era di fare un grande regalo alle persone bisognose e comprare per loro tante cose da mangiare perché avessero delle feste più felici, ma non sapeva bene come muoversi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storia del benefattore misterioso. Va al Conad e dona 1000 euro: “Voglio aiutare chi è in difficoltà”

