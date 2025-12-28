Ai blocchi di partenza la Tezenis Verona era vista da tutti gli addetti come una delle grandi favorite e seppur senza essere una schiacciasassi, la squadra di Demis Cavina, ha rispettato i pronostici, condividendo al momento la seconda piazza del campionato con Brindisi e Rimini. Una vittoria stasera contro la capolista Vuelle potrebbe però con un colpo di coda proiettarla in cima al giro di boa del girone d’andata e qualificarla alle final four di Coppa Italia. Le ambizioni di promozione diretta in estate, dopo la costruzione del roster erano più che legittime, se non ci si fosse messa di mezzo la sfortuna, che ha da ottobre messo ai box uno degli stranieri più esperti dell’intero campionato: Justin Johnson. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La squadra di Cavina ha rispettato i pronostici. Adesso punta dritta agli obiettivi di Pesaro

Leggi anche: "Ancona. Questo. Adesso". E la città dorica punta dritta a diventare Capitale italiana della Cultura 2028

Leggi anche: Dopo una rimonta epica Verstappen punta a un finale da leggenda: ecco di cosa ha bisogno adesso

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La squadra di Cavina ha rispettato i pronostici. Adesso punta dritta agli obiettivi di Pesaro - Ai blocchi di partenza la Tezenis Verona era vista da tutti gli addetti come una delle grandi favorite e seppur senza essere una schiacciasassi, la squadra di Demis Cavina, ha rispettato i pronostici, ... ilrestodelcarlino.it