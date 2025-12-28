La squadra di Cavina ha rispettato i pronostici Adesso punta dritta agli obiettivi di Pesaro
Ai blocchi di partenza la Tezenis Verona era vista da tutti gli addetti come una delle grandi favorite e seppur senza essere una schiacciasassi, la squadra di Demis Cavina, ha rispettato i pronostici, condividendo al momento la seconda piazza del campionato con Brindisi e Rimini. Una vittoria stasera contro la capolista Vuelle potrebbe però con un colpo di coda proiettarla in cima al giro di boa del girone d’andata e qualificarla alle final four di Coppa Italia. Le ambizioni di promozione diretta in estate, dopo la costruzione del roster erano più che legittime, se non ci si fosse messa di mezzo la sfortuna, che ha da ottobre messo ai box uno degli stranieri più esperti dell’intero campionato: Justin Johnson. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: "Ancona. Questo. Adesso". E la città dorica punta dritta a diventare Capitale italiana della Cultura 2028
Leggi anche: Dopo una rimonta epica Verstappen punta a un finale da leggenda: ecco di cosa ha bisogno adesso
La squadra di Cavina ha rispettato i pronostici. Adesso punta dritta agli obiettivi di Pesaro - Ai blocchi di partenza la Tezenis Verona era vista da tutti gli addetti come una delle grandi favorite e seppur senza essere una schiacciasassi, la squadra di Demis Cavina, ha rispettato i pronostici, ... ilrestodelcarlino.it
Scaligera Basket Verona. . Coach Cavina al termine di Sella Cento - Tezenis Verona (69-76) #iotifoscaligera - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.