La speranza è un atto educativo
Parsi Ogni anno nuovo arriva come una soglia. Non è solo un cambio di calendario, ma una chiamata silenziosa alla responsabilità, alla cura, alla possibilità di rimettere al centro ciò che conta. Per i genitori, l’anno che inizia non è mai solo “tempo che passa”: è tempo che cresce insieme ai figli, tempo che li attraversa, li plasma, li accompagna. La speranza non può essere affidata al caso o alla fortuna. La speranza, quella vera, è un atto educativo. È una scelta quotidiana. È il coraggio di restare adulti in un tempo che spesso invita a rinunciare all’autorevolezza, confondendola con autoritarismo, o peggio, con disinteresse travestito da libertà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
