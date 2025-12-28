Parsi Ogni anno nuovo arriva come una soglia. Non è solo un cambio di calendario, ma una chiamata silenziosa alla responsabilità, alla cura, alla possibilità di rimettere al centro ciò che conta. Per i genitori, l’anno che inizia non è mai solo “tempo che passa”: è tempo che cresce insieme ai figli, tempo che li attraversa, li plasma, li accompagna. La speranza non può essere affidata al caso o alla fortuna. La speranza, quella vera, è un atto educativo. È una scelta quotidiana. È il coraggio di restare adulti in un tempo che spesso invita a rinunciare all’autorevolezza, confondendola con autoritarismo, o peggio, con disinteresse travestito da libertà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La speranza è un atto educativo

Leggi anche: Meet the docs!, si apre la nona edizione: "L'atto di dissidenza è un atto di creazione"

Leggi anche: “Dimensionamento scolastico, atto confuso e calato dall’alto", Arcudi chiede il ritiro dell'atto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La speranza è un atto educativo - Non è solo un cambio di calendario, ma una chiamata silenziosa ... ilgiorno.it