La scuola alla prova del Natale | solo l’amore è credibile Lettera

La scuola, in un periodo come quello natalizio, si confronta con valori profondi e duraturi. In questa riflessione, Simone Billeci richiama le parole di Hans Urs von Balthasar, sottolineando come solo l’amore rappresenti una testimonianza autentica e credibile. In un’epoca spesso caratterizzata da cambiamenti e sfide, l’amore rimane il principio fondamentale che può guidare e rafforzare il ruolo educativo e formativo della scuola.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.