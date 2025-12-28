La scuola alla prova del Natale | solo l’amore è credibile Lettera

La scuola, in un periodo come quello natalizio, si confronta con valori profondi e duraturi. In questa riflessione, Simone Billeci richiama le parole di Hans Urs von Balthasar, sottolineando come solo l’amore rappresenti una testimonianza autentica e credibile. In un’epoca spesso caratterizzata da cambiamenti e sfide, l’amore rimane il principio fondamentale che può guidare e rafforzare il ruolo educativo e formativo della scuola.

Inviata da Simone Billeci - C’è un’espressione di Hans Urs von Balthasar che, più di molte analisi sociologiche o riforme ministeriali, riesce a dire l’essenziale del nostro tempo: solo l’amore è credibile. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

