La scuola alla prova del Natale | solo l’amore è credibile Lettera
La scuola, in un periodo come quello natalizio, si confronta con valori profondi e duraturi. In questa riflessione, Simone Billeci richiama le parole di Hans Urs von Balthasar, sottolineando come solo l’amore rappresenti una testimonianza autentica e credibile. In un’epoca spesso caratterizzata da cambiamenti e sfide, l’amore rimane il principio fondamentale che può guidare e rafforzare il ruolo educativo e formativo della scuola.
Inviata da Simone Billeci - C’è un’espressione di Hans Urs von Balthasar che, più di molte analisi sociologiche o riforme ministeriali, riesce a dire l’essenziale del nostro tempo: solo l’amore è credibile. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: La lezione del 4 novembre alla scuola di oggi. Lettera
Leggi anche: Iscrizioni alla scuola secondaria, la lettera di Valditara “sponsorizza” gli istituti tecnici. Ai licei solo quattro righe, ancora meno al percorso “made in Italy”
Prima prova di fusione scolastica. Insieme per allestire un gran Natale - A portare il felice augurio saranno i ragazzi dell’istituto comprensivo Castelnuovo Luni Ortonovo che da quest’anno riunisce quattro ... lanazione.it
Nuove indicazioni Prova orale concorso scuola Pnrr3 - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.