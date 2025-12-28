La scalata di Spalletti Kalulu-Yildiz oltre la paura La Juve rivede già la vetta

🔊 Ascolta la notizia

E’ noto che le vittorie meno roboanti, a volte persino quelle poco meritate, siano quelle su cui costruire grandi stagioni. La Juve soffre oltre il dovuto a Pisa, rischia tantissimo, ma poi cambia volto e la porta a casa. Proprio come aveva fatto qui l’Inter. Terza vittoria di fila, c’è ora la grande suggestione – complice lo spezzatino di giornata e le altre big con una gara da recuperare – di una vetta distante solo un punto. Più realistico parlare di zona Champions quasi riagguantata. Il rimescolamento energico di Spalletti sullo scacchiere bianconero prevede un altro passo in avanti. L’undici di partenza si dispone secondo un 4-2-3-1 con McKennie terzino sinistro, Kalulu a destra, una mediana di smistamento composta da Locatelli e Thuram. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

