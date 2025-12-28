E’ noto che le vittorie meno roboanti, a volte persino quelle poco meritate, siano quelle su cui costruire grandi stagioni. La Juve soffre oltre il dovuto a Pisa, rischia tantissimo, ma poi cambia volto e la porta a casa. Proprio come aveva fatto qui l’Inter. Terza vittoria di fila, c’è ora la grande suggestione – complice lo spezzatino di giornata e le altre big con una gara da recuperare – di una vetta distante solo un punto. Più realistico parlare di zona Champions quasi riagguantata. Il rimescolamento energico di Spalletti sullo scacchiere bianconero prevede un altro passo in avanti. L’undici di partenza si dispone secondo un 4-2-3-1 con McKennie terzino sinistro, Kalulu a destra, una mediana di smistamento composta da Locatelli e Thuram. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La scalata di Spalletti. Kalulu-Yildiz oltre la paura. La Juve rivede già la vetta

Leggi anche: La Juve di Spalletti la vince nella ripresa, a Pisa la decidono Kalulu e Yildiz

Leggi anche: Napoli Juve, Conte prepara la gabbia per Yildiz: ma Spalletti ha già in mente la contromossa per liberare Kenan

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La scalata di Spalletti. Kalulu-Yildiz oltre la paura. La Juve rivede già la vetta; Spalletti: Zhegrova ha risposto bene, a Yildiz voglio bene come un figlio; Spalletti dopo Pisa Juventus | Zhegrova? Ha avuto la febbre ha fatto bene Nel primo tempo sotto ritmo poi abbiamo fatto la partita Loro non fortunatissimi.

La scalata di Spalletti. Kalulu-Yildiz oltre la paura. La Juve rivede già la vetta - Terza vittoria di fila, battuto un Pisa tosto che colpisce due pali e schiera Buffon Jr. sport.quotidiano.net