La Russa ricorda l’Msi e difende la fiamma Insorgono i dem | Fai i conti col passato

Scoppia la polemica per un video del presidente del Senato, Ignazio La Russa (FdI), che sui suoi social festeggia l’anniversario della nascita del Movimento Sociale Italiano, nel ’46, da parte di un gruppo di uomini che, sconfitti dalla storia, pensarono al futuro". La digressione si sofferma quindi sul simbolo: la fiamma tricolore, "un simbolo di continuità". "Assurdo – tuona il segretario di presidenza Pd alla Camera, Stefano Vaccari –. Il presidente del Senato e seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, rivendica la nascita, nel 1946, del Movimento sociale italiano che su tutti volle Giorgio Almirante, il gerarca fascista che diresse la rivista ‘Difesa della razza’ e che ebbe a scrivere ‘il razzismo ha da essere il cibo di tutti e per tutti’ e addirittura parla di continuità di quella storia evocando la fiamma tricolore, simbolo ben evidente nel logo di Fratelli d’Italia, il suo partito". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

