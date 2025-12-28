La Russa ricorda la nascita del Msi e parte la caciara di Pd e Avs

Il presidente del Senato, La Russa, ricorda le origini del MSI, suscitando reazioni da parte del Pd e di Avs. Mentre il politico elogia la storia del partito, i commenti dei Dem e di altri gruppi evidenziano divergenze sul passato. La vicenda si inserisce nelle consuete tensioni politiche di fine anno, attirando l’attenzione sui temi della memoria e dell’identità storica.

Il presidente del Senato elogia la fiamma tricolore. Dem & C.: «Non fa i conti col passato». La palma della polemica più inutile delle feste di Natale 2025 va, indovinate un po’, al Pd. I dem, per perpetuare la tradizione di partito interessato alla fuffa e disinteressato ai problemi reali degli italiani, si sono avventurati in una serie di accuse al presidente del Senato, Ignazio La Russa, colpevole, pensate, di aver dedicato un video sui social all’anniversario della fondazione del Movimento sociale italiano, partito dal quale discende in linea diretta Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Russa ricorda la nascita del Msi e parte la caciara di Pd e Avs Leggi anche: La Russa ricorda la nascita del Msi, il Pd attacca: "Non fa i conti con il passato" Leggi anche: La Russa fa i conti col passato. Il discorso che celebra la nascita dell’Msi e che scatena le polemiche del Pd La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Russa ricorda la nascita del Msi, il Pd attacca: Non fa i conti con il passato; La Russa commemora la nascita Msi: “Fiamma simbolo d’amore”. Pd: non sa fare i conti con il passato; Il video di La Russa che celebra la nascita del MSI: La fiamma è simbolo di continuità, non dimentichiamo; La Russa elogia il Msi: «La fiamma un simbolo di continuità e resilienza». La fiamma simbolo d'amore. La Russa ricorda la nascita del Msi e il Pd si infuria - Il presidente del Senato ritorna sulle gesta di Giorgio Almirante in un video su Facebook, i Dem accusano: "Inimmaginabile una sfrontatezza simile" ... huffingtonpost.it

La Russa ricorda la nascita del Msi, il Pd attacca: "Non fa i conti con il passato" - Il presidente del Senato ha ripercorso i passaggi che precedettero la nascita del Movimento sociale italiano, rievocando le intenzioni dei fondatori e il significato simbolico della fiamma tricolore. today.it

Il video di La Russa che celebra la nascita del MSI: “La fiamma è simbolo di continuità, non dimentichiamo” - Il presidente del Senato La Russa ha pubblicato un video per commemorare la fondazione del Movimento sociale italiano, il partito neofascista che raccolse ... msn.com

In un video postato su Instagram, il presidente del Senato ricorda la fondazione del Movimento Sociale Italiano il 26 dicembre del 1946 elogiandone le intenzioni e la visione proiettata verso il futuro Leggi l'articolo #LaRussa - facebook.com facebook

La fiamma simbolo d'amore. La Russa ricorda la nascita del Msi e il Pd si infuria x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.