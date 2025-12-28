La Russa | fiamma tricolore simbolo del partito più votato da italiani

La Russa ha evidenziato come la fiamma tricolore rappresenti il simbolo del partito più votato dagli italiani. In un suo messaggio, ha ringraziato chi ha reagito alle sue parole, ricordando con rispetto la nascita del MSI, avvenuta 79 anni fa. Un intervento che sottolinea l’importanza della storia e dei simboli nella politica italiana.

Roma, 28 dic. (askanews) – "Vorrei ringraziare coloro che si sono allarmati, sorpresi o persino sentiti 'disgustati' per un mio video di un minuto circa, caricato sui miei social e con cui ho ricordato, in maniera a mio avviso garbata, la nascita del MSI avvenuta 79 anni fa. Tutti mi hanno così confermato (oltre ad insistere erroneamente su inesistenti doveri costituzionali dei presidenti del Senato, che difatti da sempre restano iscritti a un gruppo parlamentare) la loro voluta ignoranza sulla storia del dopoguerra, sul ruolo della destra politica e persino sulla circostanza che al funerale di Giorgio Almirante, trasmesso in diretta dalla RAI, parteciparono i vertici del PCI.

