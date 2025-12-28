La Russa celebra i 79 anni del Msi | Fondato da uomini che non si arresero senza tornare indietro Fango da sinistra

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha condiviso un video commemorativo in occasione dei 79 anni del Movimento Sociale Italiano, fondato nel 1946 a Roma da uomini che non si arresero mai. L’occasione richiama le radici storiche della destra italiana, evidenziando il percorso di determinazione e continuità del Msi, nato dalla volontà di perseguire idee e valori senza rinunciare alle proprie convinzioni.

E’ un video sentito e commovente quello postato la sera di Santo Stefano dal presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione dei 79 anni dalla nascita del Msi, c he vide la luce il 26 dicembre del 1946 nello studio di Michelini, a Rom a, alla presenza di Giorgio Almirante e di altri pilastri della destra italiana. Senza indugiare a nostalgismi, La Russa ha ricordato i valori di chi quel giorno aveva deciso di rappresentare una comunità uscita sconfitta dalla guerra. “Il Natale era passato da un giorno, la guerra era finita da poco più di un anno, e un gruppo di uomini, sconfitti dalla storia, sconfitti dalla guerra, sconfitti nella loro militanza pensarono al futuro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

