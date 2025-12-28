La Ruota gira e il Milionario trionfa | Gerry Scotti archivia l’addio alla tv

Dopo anni di annunci e rinvii, Gerry Scotti rimane una presenza stabile nel panorama televisivo italiano. Nonostante abbia più volte annunciato il suo ritiro, il conduttore continua a partecipare e a guidare programmi, dimostrando la sua lunga esperienza e il suo legame con il pubblico. La sua carriera testimonia il ruolo di figura di riferimento nel mondo dello spettacolo, mantenendo vivo il suo contributo anche oltre le aspettative iniziali.

Per oltre quindici anni Gerry Scotti ha annunciato un ritiro imminente dalla televisione. Prima a sessant'anni, poi a settanta, ormai prossimi, i suoi addii sono rimasti sulla carta. Ma il 2025 lo ha rilanciato in modo inatteso, cancellando ogni ipotesi di pensionamento. Dopo un anno da record, Scotti è tornato al centro della scena, dimostrando che la sua energia e popolarità sono intatte. La Ruota della Fortuna: la scommessa vincente. Il punto di svolta arriva con il rilancio de La Ruota della Fortuna. Canale5 decide di spostare il programma in access prime time, subito dopo il Tg5, sfidando direttamente Techetechetè di Rai1.

