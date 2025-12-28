La Ruota della Fortuna per Jimmy finisce malissimo | per un soffio perde una fortuna

La partita che doveva consacrarlo si è trasformata in una grande occasione sfumata all’ultimo istante. Jimmy, campione in carica de La Ruota della Fortuna, ha visto svanire in pochi secondi la possibilità di portare a casa 200mila euro e una Fiat Grande Panda, a causa di una sola risposta errata nel momento decisivo del gioco. La puntata, trasmessa su Canale 5 il 27 dicembre 2025, ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori, mostrando quanto sottile possa essere il confine tra una vittoria memorabile e una delusione difficile da dimenticare. L’errore decisivo alla Ruota delle Meraviglie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La Ruota della Fortuna, per Jimmy finisce malissimo: per un soffio perde una fortuna Leggi anche: Jimmy perde l’automobile e 200mila euro a La Ruota della Fortuna per una sola risposta sbagliata Leggi anche: A La Ruota della Fortuna arriva una “seconda chance” per chi ha perso per un soffio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La ruota della fortuna, chi è il nuovo campione Jimmy da Piobbico e quanto ha vinto il 26 dicembre?. Jimmy perde l’automobile e 200mila euro a La Ruota della Fortuna per una sola risposta sbagliata - Jimmy, campione in carica de La Ruota della Fortuna, perde 200mila euro e la Fiat Grande Panda a causa di una sola risposta sbagliata durante la sfida ... fanpage.it

La ruota della fortuna, chi è il nuovo campione Jimmy da Piobbico e quanto ha vinto il 26 dicembre? - La ruota della fortuna, chi è il nuovo campione Jimmy da Piobbico e quanto ha vinto il 26 dicembre? tag24.it

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti pronto a trasformarsi in "fantasmino a casa di Samira". Puntata flop, bordata di critiche social - La puntata di sabato 27 dicembre 2027 non convince il pubblico de La Ruota della Fortuna, la sfida è scialba e noiosa, mentre Scotti e Samira sono sempre più affiatati ... libero.it

LA RUOTA DELLA FORTUNA con Gerry Scotti Milano – Studi Mediaset 12 gennaio Hai mai sognato di vivere un game show da protagonista Il 12 gennaio ti portiamo negli Studi Mediaset di Cologno Monzese per assistere dal vivo alla registrazione - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.