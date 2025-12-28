La Ruota della Fortuna per Jimmy finisce malissimo | per un soffio perde una fortuna

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita che doveva consacrarlo si è trasformata in una grande occasione sfumata all’ultimo istante. Jimmy, campione in carica de La Ruota della Fortuna, ha visto svanire in pochi secondi la possibilità di portare a casa 200mila euro e una Fiat Grande Panda, a causa di una sola risposta errata nel momento decisivo del gioco. La puntata, trasmessa su Canale 5 il 27 dicembre 2025, ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori, mostrando quanto sottile possa essere il confine tra una vittoria memorabile e una delusione difficile da dimenticare. L’errore decisivo alla Ruota delle Meraviglie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

la ruota della fortuna per jimmy finisce malissimo per un soffio perde una fortuna

© Thesocialpost.it - La Ruota della Fortuna, per Jimmy finisce malissimo: per un soffio perde una fortuna

Leggi anche: Jimmy perde l’automobile e 200mila euro a La Ruota della Fortuna per una sola risposta sbagliata

Leggi anche: A La Ruota della Fortuna arriva una “seconda chance” per chi ha perso per un soffio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La ruota della fortuna, chi è il nuovo campione Jimmy da Piobbico e quanto ha vinto il 26 dicembre?.

ruota fortuna jimmy finisceJimmy perde l’automobile e 200mila euro a La Ruota della Fortuna per una sola risposta sbagliata - Jimmy, campione in carica de La Ruota della Fortuna, perde 200mila euro e la Fiat Grande Panda a causa di una sola risposta sbagliata durante la sfida ... fanpage.it

ruota fortuna jimmy finisceLa ruota della fortuna, chi è il nuovo campione Jimmy da Piobbico e quanto ha vinto il 26 dicembre? - La ruota della fortuna, chi è il nuovo campione Jimmy da Piobbico e quanto ha vinto il 26 dicembre? tag24.it

ruota fortuna jimmy finisceLa Ruota della Fortuna, Gerry Scotti pronto a trasformarsi in "fantasmino a casa di Samira". Puntata flop, bordata di critiche social - La puntata di sabato 27 dicembre 2027 non convince il pubblico de La Ruota della Fortuna, la sfida è scialba e noiosa, mentre Scotti e Samira sono sempre più affiatati ... libero.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.