La Rotellistica vola in testa alla classifica. Il Forte si aggiudica il derby con la Pumas.

Rotellistica Camaiore in testa insieme allo Scandiano nel campionato di serie A2 di hockey su pista. Queste le ultime partite. Forte dei Marmi-Pumas 4-3 Derby incredibile con il Forte padrone nel 1° tempo, Pumas che ribalta tutto nella ripresa, ma negli ultimissimi minuti è ancora Forte con un super Tommaso Giovannelli, sempre più cannoniere del campionato con 11 reti. Forte avanti con Del Medico all’8’ e capace di raddoppiare al 18’ con Chereches. Nella ripresa però Pesavento e Pezzini, rispettivamente al 4’ e al 10’, riportano la contesa in parità. Poi, quando al 16’ il talentino Pesavento porta avanti la Pumas su rigore, la partita sembra prendere la via di Viareggio ma non è finita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

