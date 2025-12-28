La rivelazione di Giovanni Pernice e Pasquale La Rocca | Abbiamo ballato un paso doble con nulla addosso Fialdini e Delogu | Lo dobbiamo vedere

Durante la finale di Ballando con le stelle, Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno conquistato il pubblico. Tuttavia, le dichiarazioni di Giovanni Pernice e Pasquale La Rocca, che hanno rivelato di aver ballato un paso doble in modo particolare, continuano a suscitare interesse. Le parole dei protagonisti alimentano la curiosità e mantengono vivo l’attenzione su uno degli eventi più seguiti della stagione.

Non si spengono i riflettori su Ballando con le stelle. La finale ha visto trionfare Andrea Delogu e Nikita Perotti sabato scorso ma il pubblico è ancora interessato a conoscere i.

