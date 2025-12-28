La rete palestinese Hannoun e gli altri | Cellula di Hamas in Italia
ROMA Mohammad Hannoun e i suoi collaboratori "hanno costituito in Italia una cellula di Hamas" e hanno operato dal 2001 con l’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese ( A.b.s.p.p. ) per inviare fondi "destinati all’organizzazione terroristica". Eppure i sospetti sul presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia sono molto datati: già nel 1991 era stata segnalata una cellula di Hamas nel Centro Islamico di Genova, da lui coordinata. Ma la prima inchiesta si concluse con un’archiviazione. HANNOUN, IL PIÙ IN VISTA Palestinese con cittadinanza giordana, Hannoun ha 64 anni e abita in Italia dal 1983. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Misure cautelari a Genova: nove arresti e sequestri per oltre otto milioni di euro
