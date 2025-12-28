La Regione approva la caccia a 997 pavoncelle l' attacco delle associazioni
La Regione Toscana ha approvato la caccia a 997 pavoncelle, suscitando reazioni da parte delle associazioni ambientaliste. Questa decisione solleva preoccupazioni sulla tutela della fauna selvatica e sul rispetto delle indicazioni scientifiche, evidenziando un orientamento che sembra privilegiare gli interessi economici rispetto alla conservazione delle specie. La questione rimane al centro del dibattito tra tutela ambientale e pratiche di gestione della fauna.
“La Regione Toscana chiude l’anno mostrando ancora una volta disinteresse per la tutela della fauna selvatica e ignorando le indicazioni del mondo scientifico. La Regione a fine ottobre ha infatti deciso, dopo anni di stop, di riapprovare la caccia alla pavoncella (Vanellus vanellus), un elegante. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
