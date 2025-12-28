La Recanatese esonera Savini I giallorossi affidati a Pagliari
La Recanatese ha deciso di esonrare Giovanni Savini, affidando la guida tecnica a Giovanni Pagliari. Dopo meno di due anni, la società ha scelto di cambiare direzione, in seguito a una recente sconfitta con il Rimini. La decisione riflette la volontà di rimettere in carreggiata il team, con una nuova guida tecnica che possa portare stabilità e nuovi stimoli in un momento delicato della stagione.
Parafrasando una celebre canzone "certi amori fanno dei giri immensi poi ritornano": in realtà la separazione tra Giovanni Pagliari e la Recanatese è durata meno di due anni ed allora, dopo un sanguinoso ko con il Rimini, le strade si divisero davvero perché non c’erano alternative e tutti sanno, dolorosamente, come andò a finire. Ora i destini si incrociano nuovamente e la situazione è ben peggiore di quando il tecnico tolentinate iniziò la prima esperienza sulla panchina giallorossa nel febbraio 2021 subentrando a Federico Giampaolo dopo un ko con il Montegiorgio. Allora infatti i presupposti per la salvezza erano totalmente diversi: "non c’è paragone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
