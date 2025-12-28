La rabbia del quartiere | Troppo sangue | basta Disposte le autopsie sui corpi delle vittime
Sarà eseguita nei prossimi giorni l’autopsia sui corpi di Liliana Podestà, 87 anni, investita da una macchina la sera di Santo Stefano mentre attraversava la via Fiorentina e di Laura Mecheri, la nuora di 58 anni, stroncata da un malore dopo aver assistito in diretta alla tragedia della suocera. I rilievi sul terribile incidente sono stati svolti dalla Polizia Municipale e il pm di turno ha disposto l’esame per fare chiarezza sulle cause della morte dell’anziana vittima dell’incidente, mentre un altro accertamento è stato richiesto anche per la seconda vittima di questa immensa tragedia. A distanza di undici anni, e di poche decine di metri, uno scenario che si è ripetuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
