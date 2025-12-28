Sarà eseguita nei prossimi giorni l’autopsia sui corpi di Liliana Podestà, 87 anni, investita da una macchina la sera di Santo Stefano mentre attraversava la via Fiorentina e di Laura Mecheri, la nuora di 58 anni, stroncata da un malore dopo aver assistito in diretta alla tragedia della suocera. I rilievi sul terribile incidente sono stati svolti dalla Polizia Municipale e il pm di turno ha disposto l’esame per fare chiarezza sulle cause della morte dell’anziana vittima dell’incidente, mentre un altro accertamento è stato richiesto anche per la seconda vittima di questa immensa tragedia. A distanza di undici anni, e di poche decine di metri, uno scenario che si è ripetuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rabbia del quartiere: "Troppo sangue: basta". Disposte le autopsie sui corpi delle vittime

