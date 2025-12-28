La Protezione Civile di Meldola è intervenuta sulla SP 48 per il lavaggio della sede stradale
Il 26 dicembre, in occasione di Santo Stefano, la Protezione Civile di Meldola ha eseguito il lavaggio della sede stradale sulla SP 48 “Teodorano”, in prossimità del guado sul torrente Voltre a Bagnolo. L’intervento ha riguardato la pulizia dell’area per garantire sicurezza e tutela della viabilità nella zona.
Nella giornata del 26 dicembre, Santo Stefano, la Protezione Civile di Meldola è intervenuta sulla Strada Provinciale 48 "Teodorano" per il lavaggio della sede stradale in corrispondenza del guado che attraversa il torrente Voltre, in località Bagnolo, nel Comune di Meldola.
