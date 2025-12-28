La Protezione Civile di Meldola è intervenuta sulla SP 48 per il lavaggio della sede stradale

Il 26 dicembre, in occasione di Santo Stefano, la Protezione Civile di Meldola ha eseguito il lavaggio della sede stradale sulla SP 48 “Teodorano”, in prossimità del guado sul torrente Voltre a Bagnolo. L’intervento ha riguardato la pulizia dell’area per garantire sicurezza e tutela della viabilità nella zona.

