La Promessa anticipazioni 29 dicembre | Manuel saluta tutti Catalina si sente male
Nella puntata di domani della soap spagnola, Manuel si prepara a partire, ma Martina e Catalina cercano di convincerlo a restare. Nel frattempo, Catalina si sente male, aggiungendo tensione alla vicenda. Ecco le anticipazioni sulla puntata del 29 dicembre, con i dettagli sui momenti chiave e le emozioni che coinvolgeranno i protagonisti.
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Manuel prepara le valigie deciso a partire ma Martina e Catalina provano a fermarlo. La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Ana invita Don Ricardo a cena e lui finisce per cadere nella sua trappola. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: La morte di Jana sconvolge profondamente Maria, che si chiude in sé stessa e rifiuta ogni conforto, persino quello di Samuel, il prete di cui si è innamorata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: La Promessa anticipazioni 3 novembre: Manuel e Martina si schierano con Catalina contro Don Alonso
Leggi anche: La Promessa Anticipazioni 3 novembre 2025: Martina e Manuel gelano Alonso, sono d'accordo con Catalina!
“La Promessa”, anticipazioni puntate dal 29 dicembre al 4 gennaio; La Promessa, cosa succede nella puntata del 29 dicembre: le anticipazioni; La promessa, le anticipazioni: Alonso viene umiliato; Beautiful, le anticipazioni della prossima settimana da 29 dicembre al 3 gennaio: Sheila è viva?.
La promessa anticipazioni 29 dicembre 2025: Don Alonso ripudia Curro, Don Lorenzo gongola! - Scopriamo insieme cosa succederà ne La Promessa del 29 dicembre 2025 in onda su Rete4. msn.com
La Promessa, anticipazioni lunedì 29 dicembre 2025: Manuel vuole lasciare la Spagna - Manuel vuole lasciare la Spagna e trasferirsi in Italia anche senza la sua amata Jana ma qualcuno ha intenzione di fermarlo ... msn.com
Trame La Promessa dal 29 dicembre al 4 gennaio, anticipazioni - 4 gennaio: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. tvserial.it
La Promessa: un addio straziante distrugge il cuore di Manuel. Anticipazioni fino al 28 dicembre • Manuel è totalmente distrutto e pensa di andare via mentre i De Luján affrontano una grave crisi finanziaria: tutte le anticipazioni de La promessa. x.com
«Il caos è appena cominciato e nessuno si aspetta quello che sta per accadere». In un turbinio di emozioni e intrighi, le anticipazioni della serie "La Promessa" riservano colpi di scena inaspettati. Curro ha deciso di andare oltre il tradimento: ha scelto di conse facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.