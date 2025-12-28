Nella puntata di domani della soap spagnola, Manuel si prepara a partire, ma Martina e Catalina cercano di convincerlo a restare. Nel frattempo, Catalina si sente male, aggiungendo tensione alla vicenda. Ecco le anticipazioni sulla puntata del 29 dicembre, con i dettagli sui momenti chiave e le emozioni che coinvolgeranno i protagonisti.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Manuel prepara le valigie deciso a partire ma Martina e Catalina provano a fermarlo. La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Ana invita Don Ricardo a cena e lui finisce per cadere nella sua trappola. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: La morte di Jana sconvolge profondamente Maria, che si chiude in sé stessa e rifiuta ogni conforto, persino quello di Samuel, il prete di cui si è innamorata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 29 dicembre: Manuel saluta tutti, Catalina si sente male

Leggi anche: La Promessa anticipazioni 3 novembre: Manuel e Martina si schierano con Catalina contro Don Alonso

Leggi anche: La Promessa Anticipazioni 3 novembre 2025: Martina e Manuel gelano Alonso, sono d'accordo con Catalina!

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“La Promessa”, anticipazioni puntate dal 29 dicembre al 4 gennaio; La Promessa, cosa succede nella puntata del 29 dicembre: le anticipazioni; La promessa, le anticipazioni: Alonso viene umiliato; Beautiful, le anticipazioni della prossima settimana da 29 dicembre al 3 gennaio: Sheila è viva?.

La promessa anticipazioni 29 dicembre 2025: Don Alonso ripudia Curro, Don Lorenzo gongola! - Scopriamo insieme cosa succederà ne La Promessa del 29 dicembre 2025 in onda su Rete4. msn.com