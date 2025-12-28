La procura pro Pal che ferma i terroristi ma condanna Israele
In Italia, se smantelli la rete di un'organizzazione terroristica palestinese, devi giustificarti ribadendo i crimini degli israeliani. Alla fine del comunicato stampa sui nove arresti della rete di Hamas si legge un passaggio senza precedenti nelle inchieste sul terrorismo. "Le indagini e i fatti attraverso esse emersi non possono in alcun modo togliere rilievo ai crimini commessi ai danni della popolazione palestinese successivamente al 7 ottobre 2023 nel corso delle operazioni militari intraprese dal Governo di Israele" è il primo passaggio firmato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo e dal capo della Procura di Genova, Nicola Piacente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La procura pro Pal che ferma i terroristi ma condanna Israele.
