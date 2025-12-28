La Pontina come il set di un film | ladri acrobati guida contromano e fughe rocambolesche per le vie di Roma

Durante un inseguimento tra le strade di Roma e la via Pontina, due uomini sono stati arrestati e un terzo denunciato. La scena, con elementi che ricordano un film d’azione, ha coinvolto manovre acrobatiche, guida contromano e fughe rapide. L’intervento delle forze dell’ordine ha garantito la gestione di una situazione complessa, evidenziando le criticità della viabilità e della sicurezza nelle zone periferiche della capitale.

Arrestati due uomini e denunciato un terzo, al termine di rocamboleschi inseguimenti avvenuti tra le strade della Capitale e la via Pontina. Il primo episodio si è verificato sulla via Pontina, all'altezza del km 28, dove i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pomezia hanno intercettato una Fiat 500 a noleggio, risultata rubata, segnalata poco prima dai colleghi di Torvaianica.

