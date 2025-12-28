La Polonia costruirà un muro anti-droni da 2 miliardi di euro | l’operazione finanziata anche con fondi europei contro la minaccia russa

La Polonia ha annunciato la costruzione di un muro anti-droni lungo i confini orientali, con un investimento di circa 2 miliardi di euro, finanziato anche con fondi europei. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza nazionale in risposta alle minacce provenienti dalla Russia, attraverso l’installazione di sistemi di difesa contro velivoli senza pilota. Questa iniziativa si inserisce in un quadro di aumentata attenzione alle questioni di sicurezza e difesa europea.

La Polonia ha annunciato ufficialmente l’intenzione di realizzare una nuova linea di fortificazioni anti-drone lungo i confini orientali, in risposta alle ripetute incursioni di velivoli senza pilota russi. Il tutto dovrebbe essere realizzato entro due anni. A dichiararlo è il viceministro della Difesa, Cezary Tomczyk, che ha precisato: «Prevediamo di avere le prime funzionalità del sistema tra circa sei mesi, forse anche prima. Il completamento dell’intero sistema richiederà 24 mesi». I nuovi impianti saranno integrati con la linea di difesa costruita dieci anni fa, includendo mitragliatrici, cannoni, missili e sistemi di disturbo elettronico dedicati ai droni. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: La Polonia costruirà muro anti-droni da 2 miliardi ma sarà pronto solo tra 2 anni Leggi anche: Polonia, Paesi Bassi pronti a disporre sistemi Patriot, 300 soldati e scudi anti-drone per "proteggere" polo Nato a Rzeszów da "minaccia" russa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Polonia costruirà muro anti-droni da 2 miliardi ma sarà pronto solo tra 2 anni. La Polonia costruirà un muro anti-droni da 2 miliardi di euro: l’operazione finanziata (anche) con fondi europei contro la minaccia russa - La linea di fortificazione, ha dichiarato il viceministro della Difesa, Cezary Tomczyk, dovrebbe essere realizzata entro due anni ... msn.com

La Polonia costruirà muro anti-droni da 2 miliardi ma sarà pronto solo tra 2 anni - droni da due miliardi di euro lungo il confine orientale a fronte della minaccia russa. msn.com

Paesi del fronte est Nato, 'un muro di droni anti russo' - La Lituania, insieme ad altri cinque membri della Nato confinanti con la Russia, ovvero Lettonia, Estonia, Finlandia, Norvegia e Polonia, hanno concordato di costruire un "muro di droni" per difendere ... ansa.it

