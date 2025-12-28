La polizia di Stato in piazza a Como | c’è anche la Lamborghini Huracán tra stand e cavalli

Oggi a Como la Polizia di Stato ha aperto le porte alla cittadinanza, allestendo stand informativi e esposizioni. Tra le varie attrazioni, anche una Lamborghini Huracán e alcune unità cinofile, per mostrare i mezzi e le attività della forza di polizia. L’evento ha coinvolto cittadini e famiglie, offrendo un’occasione di conoscere più da vicino il lavoro delle forze dell’ordine.

