La polizia di Stato in piazza a Como | c’è anche la Lamborghini Huracán tra stand e cavalli

28 dic 2025

Oggi a Como la Polizia di Stato ha aperto le porte alla cittadinanza, allestendo stand informativi e esposizioni. Tra le varie attrazioni, anche una Lamborghini Huracán e alcune unità cinofile, per mostrare i mezzi e le attività della forza di polizia. L’evento ha coinvolto cittadini e famiglie, offrendo un’occasione di conoscere più da vicino il lavoro delle forze dell’ordine.

Grandi emozioni e tanta partecipazione oggi a Como, dove la polizia di Stato di Como è scesa in piazza con stand informativi ed esposizioni pensate per avvicinare cittadini, famiglie e bambini al mondo della polizia.Il centro storico si è animato fin dal mattino grazie alla presenza delle volanti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

