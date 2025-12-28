La personal trainer Martina | Dopo la grande abbuffata vi aiuto a tornare in forma

Dopo le festività natalizie, molte persone cercano di ritrovare un equilibrio alimentare. La personal trainer Martina offre consigli pratici e supporto per tornare in forma in modo salutare e sostenibile, evitando soluzioni drastiche. In questo periodo, è importante affrontare con consapevolezza il percorso di recupero, mantenendo un approccio equilibrato e motivato.

Cesena, 28 dicembre 2025 – La manciata di giorni che separa le abbuffate natalizie da quelle di San Silvestro e Capodanno è, per definizione, un 'periodo-cuscinetto', in cui si è soliti abbandonarsi ai sensi di colpa per le troppe calorie immagazzinate e guardare con terrore alla bilancia, magari accarezzando l'idea di avviare un digiuno per 'disintossicarsi' dagli eccessi. Niente di più sbagliato, avverte la savignanese Martina Baiardi, personal trainer specializzata in allenamento al femminil e, coach online e dottoressa in Scienze motorie preventive e adattate (con 621mila follower su Instagram): "improvvisare un digiuno o una dieta molto restrittiva, peraltro senza alcun controllo medico – esordisce – non fa che esporci al rischio di nuove abbuffate".

