La Pa cambia e attrae di più Ora carriera anche senza concorso Boom di Camilla il portale creato dalla Federico

La Pubblica Amministrazione sta evolvendo, offrendo nuove opportunità di carriera anche senza concorso. Con 16.000 bandi e 180.000 posti previsti nel 2025, le strade tradizionali si affiancano a strumenti innovativi come Camilla, il portale creato dalla Federico. In un contesto di grande apertura, è importante conoscere tutte le possibilità per orientarsi con chiarezza nel mondo del lavoro pubblico.

“Nel 2025 abbiamo bandito 16 mila concorsi per 180 mila posti. È chiaro che un giovane che esce dal liceo o dall’università di fronte a un’offerta così ampia si può confondere. Ma basta spiegare a Camilla (avatar del portale istituzionale InPam, ndr) quali sono le proprie aspettative, quali sono gli studi fatti e in quale parte del Paese si vive, per ottenere un ventaglio di opportunità adatte alle proprie aspettative”. Lo afferma, in un’intervista a Il Messaggero, Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione. “Per attrarre i giovani – aggiunge – vanno risolti i problemi strutturali del pubblico impiego. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Zangrillo: «Ora nelle pubbliche amministrazioni si potrà fare carriera senza concorso»

Leggi anche: Pordenone non attrae: sempre più giovani (istruiti) scappano dalla città

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mexico-Acapulco: The Road of All Dangers

Taormina (ME), Piazza IX Aprile. La notte dopo la pioggia cambia tutto: le luci si riflettono sul selciato, la piazza rallenta, il silenzio prende spazio. Un momento che racconta l’anima elegante di Taormina. Foto di @antonio_treccarichi_ph SiciliaFanpage© #S - facebook.com facebook