La notte di Capodanno pronta a colorarsi con gli spettacoli pirotecnici

Il countdown per il Capodanno 2025/2026 è iniziato, con i tradizionali spettacoli pirotecnici che illumineranno le piazze principali della Romagna. Alla guida di questa suggestiva serata ci sarà Ivan Fonti, titolare dell’azienda riccionese Fonti Pirotecnica, che coordinerà i fuochi d’artificio per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Un momento di festa e tradizione che unisce le comunità in un’atmosfera di speranza e convivialità.

