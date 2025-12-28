La narrazione fuorviante sui giapponesi e il Ponte sullo Stretto di Messina

Una narrazione diffusa sostiene che un team di esperti giapponesi abbia visitato l’Italia per valutare la fattibilità del Ponte sullo Stretto di Messina, ritenendo impossibile la sua costruzione a causa delle placche tettoniche che si muoverebbero in direzioni opposte. Tuttavia, questa versione dei fatti non trova conferma nelle fonti ufficiali e rappresenta una interpretazione fuorviante della complessa realtà geologica e ingegneristica dell’opera.

Circola una vecchia narrazione sul Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo quanto riportato, un team di esperti giapponesi sarebbe venuto in Italia per valutare la fattibilità dell’opera e, di fronte alla presenza di placche tettoniche “che vanno in direzione opposta”, avrebbe concluso che il ponte non è realizzabile. Si tratta però di una storia già sentita, che riemerge ciclicamente da anni e che ormai non regge più. Per chi ha fretta:. La notizia secondo cui i giapponesi avrebbero detto che il Ponte sullo Stretto “non è fattibile” circola da almeno vent’anni.. Nasce da dichiarazioni e racconti risalenti agli anni 2000, ripresi più volte da politici, articoli e post sui social. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Dimmi La Verità | Messina (Fdi): «Un commento sui temi Ponte sullo Stretto e riforma della Giustizia»

Leggi anche: Ponte sullo Stretto e violazioni norme, società Stretto di Messina: "Affermazioni del tutto infondate"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Di fronte a questa immagine e al messaggio che veicola, è difficile non provare una profonda inquietudine pedagogica. Si dichiara di voler difendere il personale scolastico dalla violenza, ma lo si fa attraverso una narrazione semplicistica e fuorviante: da un l - facebook.com facebook