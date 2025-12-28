La musica in centro storico Silent Disco a San Silvestro E le canzoni dai ’70 ad oggi

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanta musica in centro per la notte di San Silvestro. Il programma, messo a punto da Beer on the Road in collaborazione con il Comune, parte dal pomeriggio con le iniziative per i più piccoli: dalle 16.30 alle 18.30 in piazza del Comune ci sarà Bolle di sapone a cura di Jeniale Performer, un’animazione magica pensata per i bambini. La sera, appunto, sarà nel segno della musica. Si comincia con le atmosfere swing e jazz che animeranno le vie del centro grazie alla Camillocromo street Band, che dalle 23 fino all’1.30 porterà note itineranti nel cuore della città. La novità di quest’anno è la Silent Disco: dalle 22. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la musica in centro storico silent disco a san silvestro e le canzoni dai 821770 ad oggi

© Lanazione.it - La musica in centro storico. Silent Disco a San Silvestro. E le canzoni dai ’70 ad oggi

Leggi anche: Capodanno 2026, nel centro storico di Prato arriva la Silent Disco nel segno della musica dagli anni 70' ai 2000

Leggi anche: Prato, la notte di Capodanno tra Silent Disco, musica in centro e concerti di tradizione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Capodanno 2026, nel centro storico di Prato arriva la Silent Disco nel segno della musica dagli anni 70' ai 2000; Frosinone - Weekend ricco di appuntamenti: in piazza Turriziani arrivano gli 'Angeli di Natale' e il 'Silent Party' di Alessandro Ottaviani dj; Cosa fare per Capodanno 2026 a Firenze; Capodanno in Toscana 2026: eventi e concerti in piazza.

musica centro storico silentLa musica in centro storico. Silent Disco a San Silvestro. E le canzoni dai ’70 ad oggi - La street band che suona swing e jazz, i concerti nei locali e nel pomeriggio bolle di sapone per i pi ... msn.com

Prato, Capodanno diffuso nel centro storico: tanti concerti e Silent Disco - Il programma, messo a punto in collaborazione con il Comune di Prato, parte dal pomeriggio con le iniziative di animazione per i più piccoli: dalle 16. 055firenze.it

Prato, la notte di Capodanno tra Silent Disco, musica in centro e concerti di tradizione - Prato, la notte di Capodanno tra Silent Disco, musica in centro e concerti di tradizione Quattro dj animeranno la notte di San Silvestro con una Silent Disco diffusa in tutta la città, mentre al ... lanazione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.