Una maratona radiofonica di 25 ore, tra musica, commenti, battute, ospitate e canzoni natalizie, per raccogliere fondi e realizzare così il sogno di due giovani disabili: Leo, 8 anni, che vorrebbe andare a Disneyland Paris, e Giacomo, 16 anni, che desidera vedere la Sicilia, con la sua famiglia. L’edizione 2025 della “MaratUsom“ è stata realizzata poco prima di Natale dall’emittente melegnanese Radio Usom e ha permesso di raccogliere poco meno di 7mila euro a favore di Dream Catchers, associazione milanese che realizza i sogni di viaggio di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. La somma restante (era necessario raggiungere un totale di 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La maratona di solidarietà. L’anonimo benefattore che ha realizzato i sogni di Leo e Giacomo

