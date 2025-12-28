La manovra 2026 oggi nell'Aula della Camera | le prossime tappe e quando arriva l'ok finale al testo
Oggi la manovra 2026 viene discussa nell'Aula della Camera, con il governo che presenterà la questione di fiducia. Il testo, confermato in modo pressoché invariato rispetto all’approvazione in Senato, rappresenta un passaggio chiave per il suo iter parlamentare. Le prossime tappe e i tempi necessari per l’approvazione finale saranno cruciali per comprendere l’andamento della manovra nei prossimi mesi.
La manovra 2026 oggi approda nell'Aula della Camera. Il governo porrà stasera la questione di fiducia, su un testo praticamente blindato, identico a quello approvato in Senato. La legge di Bilancio si avvia verso il via libera finale il 30 dicembre. Ecco le prossime tappe. 🔗 Leggi su Fanpage.it
