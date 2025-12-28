La mamma di Bruno Petrone il calciatore di 18 anni accoltellato a Napoli Mi ha chiesto se potrà tornare a giocare
«Sono entrata nella stanza di Bruno e sono riuscita a dargli un bacio. Lui mi ha stretto la mano facendomi intendere di stare tranquilla. Poi, con il labiale, senza parlare, mi ha chiesto: “Potrò tornare a giocare”? ». Queste le parole al Corriere della Sera della signora Dorotea, madre di Bruno Petrone, 18enne, giovane promessa del calcio, accoltellato a Napoli ieri sera. Bruno si trova in prognosi riservata, dopo esser stato accoltellato da alcuni minorenni mentre si trovava a Chiaia. Petrone gioca nell’Unione Sportiva Angri, nel girone B. Chi lo ha aggredito ha tra i 15 e 17 anni. Sarebbero 5 ragazzi. 🔗 Leggi su Open.online
