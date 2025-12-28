la magia fa spettacolo maratona thevenin al via

Una grande giornata di spettacolo e solidarietà attende la città di Arezzo oggi domenica 28 dicembre al Teatro Petrarca, dove prenderà vita “ The Great Show Marathon ”, una maratona artistica interamente dedicata al sostegno di Casa Thevenin. Grazie alla collaborazione di Denì Magic, della Compagnia Il Polvarone e del Gruppo Corale Città di Chiusi, il pubblico potrà assistere a tre spettacoli pensati e realizzati appositamente per sostenere le attività e i progetti della storica istituzione cittadina. Un programma variegato, che avrà inizio alle ore 15:30 con lo spettacolo di magia di Denì Magic “Lumos”, proseguirà alle 17:30 con la nuova commedia della Compagnia del Polvarone “Come eravamo” e si concluderà stasera alle 21:00 con il concerto Music Hall “Notre Dame de Paris” del Gruppo Corale Città di Chiusi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

