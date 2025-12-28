La madre nel bosco | Mia figlia si morde

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda dei Trevallion torna a far discutere con una nuova richiesta di riapprovazione della responsabilità genitoriale. La madre, nel bosco, denuncia che la propria figlia si morde, mentre si contesta l’allontanamento dei bambini e le procedure adottate. Un caso che evidenzia le complesse dinamiche familiari e le implicazioni legali, sollevando interrogativi sulla tutela dei diritti dei minori e delle famiglie coinvolte.

Nuova istanza dei Trevallion contro la sospensione della responsabilità genitoriale e il brutale allontanamento dei tre pargoli. Catherine preoccupata per la loro salute: «Nella casa famiglia non dormono e sono sempre in ansia». Salvini: «Metodo sovietico». Dopo quanto concesso a Natale, con papà Nathan che ha potuto passare non più di due ore con la moglie Catherine e i tre bimbi, dalle 10.30 alle 12.30 senza nemmeno poter mangiare insieme, la famiglia nel bosco ha deciso di presentare una nuova istanza contro l’ordinanza con cui il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale sui tre figli. 🔗 Leggi su Laverita.info

la madre nel bosco mia figlia si morde

© Laverita.info - La madre nel bosco: «Mia figlia si morde...»

Leggi anche: Famiglia nel bosco, i bambini sono in ansia, la bimba si morde le mani

Leggi anche: Angelo Bonelli: «La famiglia nel bosco ha idee verdi. Ma non si impongono ai bimbi. Mia figlia era introversa, la scuola l’ha trasformata e mi ha reso un papà felice»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Famiglia nel bosco: storia, cosa è successo e le ultime notizie; Palmoli, Nathan dopo il no del tribunale al ricongiungimento con i figli: «Andiamo avanti». Il pianto della mamma: non si esclude il ritorno della famiglia nel bosco in Australia; Perché i bambini della “famiglia del bosco” non possono ancora rientrare a casa; Le accuse a mamma Catherine: “Insistente e diffidente, preferisce lo scontro al bene dei figli”. Chi è la donna dalle tre vite.

madre bosco mia figliaANSIA Famiglia nel bosco, la mamma: “I miei figli vivono in ansia, la bimba si morde le mani” - La madre racconta di vederli solo durante i pasti e di occuparsi di loro con gesti quotidiani, cercando di mantenere una routine ... statoquotidiano.it

madre bosco mia figliaFamiglia nel bosco, la mamma Catherine: "I miei figli sono in ansia. La bimba si morde le mani giorno e notte" - Mentre i legali contestano l’ordinanza del Tribunale dei minorenni dell’Aquila, la madre racconta il disagio dei figli nella comunità. huffingtonpost.it

madre bosco mia figlia“Come ho trovato mia figlia” Catherine parla di come vivono i figli ora e la sua maggior preoccupazione - La loro lotta per il ricongiungimento familiare in un contesto di dolore e speranza. bigodino.it

Who is this man? Is he really good to Huyen and De?#lifesingle

Video Who is this man? Is he really good to Huyen and De?#lifesingle

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.