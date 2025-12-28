La Madrague la tenuta di Brigitte Bardot sul mare di Saint-Tropez dove voleva essere sepolta

La Madrague, la tenuta di Brigitte Bardot a Saint-Tropez, rappresenta un luogo di pace e semplicità. Dal 1958, la famosa attrice ha scelto questa residenza per vivere lontano dal clamore, circondata dalla natura e dagli animali. La sua presenza ha fatto della tenuta un simbolo di serenità e autenticità, riflettendo i valori di una vita spogliata dalle apparenze e dedicata alla natura e alla tranquillità.

Brigitte Bardot ci viveva dal 1958 e La Madrague era il simbolo della sua scelta di vita: lontana dal mondo, con poche persone e tanti animali. È proprio lì, in «un piccolo posto vicino alla spiaggia» dove avrebbe voluto riposare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La Madrague, la tenuta di Brigitte Bardot sul mare di Saint-Tropez dove voleva essere sepolta Leggi anche: La Madrague, la storia dell’ultima casa di Brigitte Bardot a Saint Tropez Leggi anche: Brigitte Bardot dimessa, convalescenza serena a Saint?Tropez Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Brigitte Bardot morta a Villa La Madrague, la celebre tenuta di Saint Tropez dove verrà seppellita (e che diventerà un museo) - E' morta a 91 anni nella sua villa La Madrague a Saint Tropez, la celebre proprietà - msn.com

La Madrague, la storia dell’ultima casa di Brigitte Bardot a Saint Tropez - La Madrague è stato il rifugio di Brigitte Bardot, un vero e proprio santuario, che rimarrà un baluardo per la protezione degli animali ... dilei.it

L’eredità di Brigitte Bardot e quel figlio mai amato a cui andrà metà dei 65 milioni di patrimonio - La diva francese si è ritirata dal cinema a soli 39, ma il marchio BB non ha mai smesso di produrre ricchezza. msn.com

La tenuta immersa nella macchia mediterranea che dal 1958 è stata il centro della sua vita privata - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.