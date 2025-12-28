La Madrague la storia dell’ultima casa di Brigitte Bardot a Saint Tropez

La Madrague, situata a Saint Tropez, è l’ultima residenza di Brigitte Bardot. Questa casa rappresenta un rifugio di tranquillità per l’iconica attrice, che desiderava allontanarsi dal clamore della notorietà e dai paparazzi. La sua storia si intreccia con il desiderio di privacy e semplicità, offrendo uno sguardo sulla vita privata di una delle più grandi star del cinema francese.

Brigitte Bardot era all’apice del successo quando cercò disperatamente un luogo dove sfuggire all’assalto costante dei paparazzi e alla pressione della fama parigina. Lo trovò sulla costa provenzale, lungo la Route des Canebiers. La Madrague divenne il suo rifugio, un vero e proprio santuario, un simbolo culturale della stessa vita dell’attrice, scomparsa a 91 anni e che segnò la storia del cinema. La Madrague, la villa rifugio di Brigitte Bardot. Se Saint-Tropez è diventata la capitale mondiale del glamour e della “Dolce Vita” francese, lo deve in gran parte a una donna e alla sua casa. La Madrague, la villa di Brigitte Bardot, non è solo una proprietà immobiliare di lusso: è un simbolo culturale, un rifugio spirituale e il palcoscenico di una delle trasformazioni più celebri della storia del cinema. 🔗 Leggi su Dilei.it

