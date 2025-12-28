la legge di bilancio approda in aula alla camera senza modifiche

La legge di bilancio 2026 è entrata in aula alla Camera senza modifiche, segnando l’avvio della fase finale dell’iter parlamentare. I lavori in Commissione Bilancio rappresentano un passaggio importante per l’approvazione definitiva del documento, che definisce le priorità e le risorse per il prossimo anno. Questa fase è fondamentale per garantire un percorso trasparente e regolare verso l’approvazione definitiva della manovra.

È iniziata con l’avvio dei lavori in Commissione Bilancio alla Camera la fase conclusiva dell’iter parlamentare della manovra di bilancio 2026. Dopo l’arrivo del testo licenziato dal Senato alla Camera, i deputati si sono riuniti per esaminare gli emendamenti presentati dalle opposizioni: ne sono stati esaminati centinaia, ma la quasi totalità sono stati dichiarati ammissibili solo per la discussione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

