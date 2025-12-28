La Lazio scrive alla Lega Serie A dopo il tocco di mano di Davis | chiede due interventi urgenti

La Lazio ha inviato una comunicazione ufficiale alla Lega Serie A, esprimendo le proprie preoccupazioni in merito al gol di Davis, che sarebbe stato segnato con un tocco di mano. La società chiede chiarimenti e interventi tempestivi, ritenendo insufficiente la spiegazione fornita finora. La questione riguarda l’interpretazione di un episodio che ha influenzato l’esito della partita, sottolineando l’importanza di un’accurata revisione delle decisioni arbitrali.

