La Juventus vince 2-0 a Pisa ma non convince | in gol Kalulu e Yildiz

Talvolta vincere non è abbastanza. La Juventus di Luciano Spalletti torna dalla trasferta sotto la Torre Pendente con la terza vittoria consecutiva in campionato ma il tecnico toscano non è certo soddisfatto della prestazione dei suoi. I bianconeri hanno sofferto per lunghi tratti gli attacchi dell’undici di Alberto Gilardino, che ha anche colpito un paio di pali. A cambiare la partita l’ingresso di Zhegrova che ha reso la Juventus più incisiva ma il vantaggio arriva su un’azione rocambolesca con un rimpallo che mette il pallone sulla corsa di Kalulu, che garantisce i tre punti ai bianconeri. Nonostante un finale all’arrembaggio e l’ingresso del 17enne figlio di Gigi Buffon, il Pisa subisce il gol del 2-0 su una ripartenza fulminea, conclusa con un bel gol da Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

