La hall dell'hotel va a fuoco durante il taglio della torta al matrimonio | sposo ustionato soccorsi 200 ospiti
La hall dell'hotel Kristall di Ariano Irpino (Avellino) è andata a fuoco nella notte tra sabato e domenica 28 dicembre mentre si celebrava un matrimonio. A innescare le fiamme, le fontane luminose accese durante il taglio della torta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
