Quando il freddo dell’inverno abbraccia i borghi del Piceno, tra luci tremolanti e fiaccole che accendono i vicoli, prende vita una magia antica: i presepi viventi. A Grottammare, il parco Daniela Calise ha ospitato già nel giorno di Santo Stefano la rievocazione della Natività. I figuranti, scelti tra gli abitanti del territorio, hanno dato vita a scene di vita quotidiana del tempo di Gesù, tra giochi per bambini e piccole performance itineranti che hanno incantato il pubblico. La manifestazione tornerà anche il Primo e il 6 gennaio 2026, dalle 17 alle 19, permettendo a chi non ha potuto partecipare di vivere la magia della Natività immersi nel verde del parco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La guida ai presepi. Da Rotella alla riviera, spazio alla tradizione

