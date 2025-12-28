La Guerri Napoli supera l’Acqua San Bernardo Cantù e consolida l’ottavo posto per la Final Eight  

La Guerri Napoli si impone sulla Acqua San Bernardo Cantù alla Alcott Arena, confermando la propria posizione in ottava posizione in classifica. La vittoria permette alla squadra di Coach Magro di mantenere saldo il posto per le Final Eight di Coppa Italia, rafforzando la propria competitività nella stagione in corso.

Altra convincente prestazione alla Alcott Arena per la Guerri Napoli. La squadra allenata da Coach Magro supera Cantù e consolida l’ottavo posto in classifica ultimo utile per agganciare le Final Eight di Coppa Italia. Miglior realizzatore per gli azzurri Mitrou-Long con 20 punti e 10 assist, in campo nonostante l’attacco febbrile che lo aveva colpito questa mattina. Per la tredicesima giornata del campionato italiano di serie A di pallacanestro 2025-2026, la Guerri Napoli, dopo la sconfitta di Venezia, ospita l’Acqua S.Bernardo Cantù, che viene dal k.o. interno nel derby contro Milano. Guerri Napoli – Acqua San Bernardo Cantù: primo quarto. 🔗 Leggi su Parlami.eu

